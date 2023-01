Dois cadáveres encontrados num alojamento local no Porto

Dois cadáveres, de uma mulher de nacionalidade inglesa e de um homem de nacionalidade sueca, foram encontrados esta sexta-feira, num alojamento local no Porto.Ao que oapurou os corpos não apresentam ferimentos e as mortes estarão relacionadas com o consumo de estupefacientes.Os alojamento local situa-se na Travessa de São Sebastião.O alerta foi dado por volta das 13h10.A Polícia de Segurança Pública (PSP) encontra-se a tentar apurar a identidade dos cadáveres.No local encontra-se elementos da divisão criminal da PSP.O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.