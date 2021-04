Dois camiões colidiram na manhã desta segunda-feira, no acesso à Ponte Vasco da Gama, no sentido Moita - Montijo.Do acidente, resultaram dois feridos ligeiros, um deles foi transportado para o Hospital do Barreiro.A via mais à direita encontra-se condicionada, pelo que se procede à limpeza da estrada.O alerta foi dado às 09h09 e para o local, foram enviados 5 veículos médicos dos Bombeiros do Montijo e dos Bombeiros da Moita, no total 15 operacionais.Em atualização.