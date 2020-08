Dois camionistas detidos em Rio Maior por manipulação de tacógrafos

Dois camionistas foram detidos na segunda-feira por, numa ação de fiscalização rodoviária, em Rio Maior, distrito de Santarém), a GNR ter detetado o uso de um dispositivo eletrónico nos tacógrafos que registava tempo de descanso durante a condução.

A manipulação dos tacógrafos, por falsificação de notação técnica que permite a condução por mais horas do que as permitidas por lei, foi detetada durante uma ação de fiscalização realizada pela Unidade Nacional de Trânsito (UNT), através do Destacamento de Ação de Conjunto (DAC) de Lisboa, na Estrada Nacional 114, junto a Rio Maior, afirma um comunicado da Guarda Nacional Republicana.

"Estas ações por parte dos arguidos levam a uma condução contínua, o que contraria a prática de uma condução defensiva, atentando gravemente contra a segurança rodoviária, sendo o cansaço, em concreto a sonolência, uma das causas associadas a acidentes de viação", afirma a nota.

Os veículos foram apreendidos para posterior peritagem e os arguidos, de 37 e 51 anos, notificados para comparecerem no Tribunal Judicial da Comarca de Santarém durante o dia de hoje, acrescenta.