Dois carros apedrejados na A29 em Vila Nova de Gaia

Dois automóveis foram atingidos por pedras, de consideráveis dimensões, na A29, no sentido norte/sul, entre S. Félix da Marinha e Arcozelo, em Vila Nova de Gaia.Terão sido arremessadas por um grupo de jovens. Não há registo de feridos.Os proprietários das viaturas denunciaram o caso às autoridades e nas redes sociais.Segundo os automobilistas, os jovens estavam vestidos com roupas claras e encontravam-se num terreno lateral daquele sentido da autoestrada, de onde arremessaram as pedras.A GNR foi chamada e investiga agora toda a situação, que causou danos nos veículos.