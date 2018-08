Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois carros destruídos pelas chamas esta noite em Albufeira

Fogo alastrou ao pasto e mato circundante da urbanização e chegou a assustar os moradores.

14:29

Dois carros foram destruídos por um incêndio esta noite em Vale Rabelho, Albufeira no Algarve. Existem suspeitas de fogo posto.



As autoridades estiveram no local a recolher indícios.



No local estiveram cerca de 20 operacionais dos Bombeiros de Albufeira e Messines.