Dois casos de tuberculose confirmados na cadeia de Setúbal

Dois reclusos do Estabelecimento Prisional de Setúbal foram esta quinta-feira diagnosticados com tuberculose. Os casos levaram a Direção-Geral dos Serviços Prisionais testar toda a população prisional, bem como o pessoal que presta serviço na cadeia, afirmou ao CM fonte oficial daquela entidade.



A deteção dos dois casos positivos, acrescenta a mesma fonte, aconteceu em sequência da vigilância permanente a doenças pulmonares realizada pela Direção-Geral dos Serviços Prisionais. Mal se confirmou o diagnóstico, os reclusos foram transferidos para o Hospital-Prisional de São João de Deus, em Caxias, Oeiras. Este é um trabalho “feito em colaboração com os centros de diagnóstico pneumológico da zona”, refere a mesma fonte.



