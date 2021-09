Dois choques em cadeia em Lisboa mobilizam dezenas de bombeiros

Um acidente com quatro carros em Lisboa e outra colisão entre três viaturas em Queijas (Oeiras) estão a mobilizar cerca de 20 operacionais dos bombeiros na manhã desta quinta-feira.

O primeiro acidente ocorreu pelas 9h20, no acesso da CREL para a A5, em Queijas, numa colisão que envolveu três automóveis. Apesar de as vítimas terem sofrido apenas ferimentos ligeiros, a operação de socorro mobiliza 15 elementos dos bombeiros e da GNR.

Às 9h35, no cruzamento da avenida Lusíada com a avenida dos Combatentes, junto ao hospital de Santa Maria, quatro viaturas envolveram-se num choque em cadeia. Uma mulher sofreu ferimentos ligeiros e foi assistida no local pelo INEM, segundo os Sapadores de Lisboa, que estão no local com cerca de dez operacionais.

Ambos os acidentes estão a provocar condicionamentos de trânsito.