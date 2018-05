Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois concelhos vão ter a mesma Proteção Civil

Estrutura intermunicipal será localizada no aeródromo de Cerval, na linha que divide Vila Nova de Cerveira e Valença.

Por Secundino Cunha | 09:07

É uma iniciativa pioneira no nosso País: os municípios vizinhos de Vila Nova de Cerveira e de Valença vão avançar com a implementação de um instrumento de cooperação intermunicipal no âmbito da Proteção Civil e Defesa da Floresta contra Incêndios.



O protocolo de colaboração já foi formalizado, sendo o principal objetivo "a partilha de meios e recursos operacionais em prol da preservação e prevenção florestal, consubstanciada na segurança das populações".



Apesar de eleitos por partidos diferentes, os dois autarcas entendem que a cooperação entre municípios vizinhos "é, a todos os títulos, benéfica para as populações".



"Nós já temos alguns projetos em comum, como a área empresarial conjunta, de cerca de 140 hectares e que obrigou à elaboração de um plano de pormenor supramunicipal, mas entendemos que a cooperação é a chave para o progresso e o desenvolvimento sustentado dos territórios", afirmou o social-democrata Jorge Mendes, autarca de Valença.



Por seu lado, o socialista Fernando Nogueira, presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira, assegurou que "este é apenas um primeiro passo com o propósito de se formalizar o modelo de uma associação intermunicipal de Proteção Civil".



"Esta fusão é, a todos os títulos, benéfica para as pessoas, já que permite a criação de uma estrutura com capacidade de acorrer a todas as situações. Desta forma, estará melhor assegurada a proteção das pessoas e da floresta", acrescentou Fernando Nogueira.



A estrutura ficará localizada no aeródromo de Cerval, mesmo na linha que divide os dois concelhos.