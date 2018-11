Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois condenados por burla com 'euros negros' em Leiria

Angelino Cunha e Aurélio Trindade foram condenados a quatro anos de prisão.

Por I.J. | 06:00

Dois homens de 38 e 54 anos foram ontem condenados pelo Tribunal de Leiria a quatro anos de prisão, por terem burlado em 68 mil euros três proprietários de imóveis para venda, ao sinalizarem a compra com maços de papéis negros, que diziam poder ser transformados em notas de euro, depois de lavados com um líquido especial, num esquema conhecido por ‘euros negros’.



Angelino Cunha e Aurélio Trindade, naturais de S. Tomé e Príncipe, ambos com antecedentes por burla, ficam com a pena suspensa, se devolverem o dinheiro às vítimas em quatro anos, seguindo o calendário fixado pelo Tribunal.