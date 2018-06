Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois coronéis suspensos vão a general

Fonte do Exército disse ao CM que a escolha "foi feita de acordo com as necessidades do ramo".

Por M.C. | 08:50

Os coronéis Paulo de Almeida (comandante do Regimento de Engenharia 1, em Tancos), e Ferreira Duarte (responsável do Regimento de Infantaria 15, em Tomar), e que foram, com outros três oficiais, exonerados após o furto de armas em Tancos, foram propostos para o curso de generais.



Entretanto, realiza-se hoje a cerimónia do final do 130º curso de Comandos, com a incorporação de mais 38 militares.