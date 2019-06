Dois desalojados devido a incêndio numa habitação no concelho de Tomar

Duas pessoas ficaram esta quinta-feira desalojadas devido a um incêndio que destruiu a sua habitação, em S. Pedro, concelho de Tomar (Santarém), disse à Lusa fonte da proteção civil.Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, a chamas tomaram por completo a habitação, tendo uma pessoa sido assistida no local.O alerta para o incêndio foi dado às 13h14, tendo estado no local 13 operacionais e seis viaturas da corporação de bombeiros de Tomar e da GNR.Em Santarém, na Quinta do Mocho, um barracão agrícola que armazenava palha foi igualmente tomado pelo fogo cerca das 15h29, tendo o incêndio sido combatido por 33 operacionais, oito viaturas e um meio aéreo.