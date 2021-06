Morreram as duas mulheres que estavam desaparecidas após enxurradas nos Açores

Pedro Melo, presidente da Câmara de Povoação, temia o pior cenário, avançou o jornal Açoriano Oriental.

Morreram as duas mulheres que estavam desaparecidas juntamente com um carro, esta sexta-feira, no concelho de Povoação, nos Açores, sabe oFonte da Proteção Civil já tinha informado aoque a viatura já havia sido encontrada pelas equipas envolvidas nas buscas, nomeadamente os bombeiros, e os operacionais continuam no terreno para encontrar os envolvidos."Neste momento, não temos ainda informação sobre os corpos. A ribeira está a ser varrida de cima a baixo a ver se se encontra alguma coisa. Os bombeiros também estão a tentar abrir a carrinha que ficou de tal forma danificada que ainda não se consegue perceber se ficou algum corpo lá dentro", avançou o autarca.Pedro Melo avançou que tinham sido encontradas peças de roupas das duas desaparecidas e assumia temer o pior cenário.O alerta foi dado às 11h20 (12h20, em Lisboa).Chuvas fortes têm sido sentidas esta sexta-feira na região dos Açores, tendo sido registadas dezenas de ocorrências devido ao mau tempo no arquipélago.O IPMA elevou esta sexta-feira para laranja o aviso meteorológico para o grupo oriental dos Açores devido às previsões de aguaceiros fortes, podendo ser acompanhada por trovoada.