Dois detidos com revólver e pistolas

A PSP da Amadora deteve, na Falagueira e Venda Nova, dois homens, de 38 e 44 anos, que foram alvo de mandados de busca e apreensão "relativos a crimes de posse de armas ilegais e ofensas à integridade física". A investigação durava há cerca de três meses, anunciou a Polícia.Em casa dos detidos, a PSP apreendeu um revólver pronto a disparar, com quatro munições introduzidas no tambor, e uma pistola, calibre 7.65 mm, também municiada. Foi ainda apanhada uma pistola de calibre 9 mm (exclusivo para forças de segurança e militares) e uma caixa de munições.Os detidos foram presentes a juiz no Tribunal da Amadora. De acordo com a PSP, ficaram em liberdade com a medida de coação mais leve: termo de identidade e residência.