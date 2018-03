Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois detidos e cerca de 700 doses de droga apreendidas pela GNR na Moita

Operação foi efetuada pelo Comando Territorial de Setúbal.

20:19

A GNR anunciou esta quarta-feira a detenção de dois homens no Vale da Amoreira, concelho da Moita, por tráfico de droga, tendo sido apreendidas cerca de 700 doses de cocaína, heroína e haxixe, bem como 1.200 euros em dinheiro.



A operação foi efetuada pelo Comando Territorial de Setúbal, através do Núcleo de Investigação Criminal de Setúbal, no Vale da Amoreira, na Moita, no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que decorre há cerca de um ano.



"Foram efetuadas duas buscas domiciliárias, tendo sido apreendidas 500 doses de cocaína, 120 doses de heroína, 70 doses de haxixe, três telemóveis, uma balança de precisão e 1.200 euros em dinheiro", refere a GNR.



Os detidos, dois homens de 50 e 41 anos, foram constituídos arguidos, sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência, sendo presentes na quinta-feira no Tribunal Judicial do Barreiro.



A ação contou com o apoio do Destacamento de Intervenção de Setúbal e da Polícia de Segurança Pública.