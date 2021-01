Dois detidos em operação de fiscalização da PSP no IC19 em Lisboa

Pelo menos duas pessoas foram detidas esta segunda-feira durante uma operação de fiscalização no IC 19, em Lisboa, devido ao confinamento imposto pela pandemia da Covid-19.Condutores detidos não possuíam carta de condução quando foram abordados pela PSP. Os detidos vão ser agora presentes à autoridade judiciária.A maioria dos condutores apresentava, contudo, motivos válidos e justificação para circular em pleno confinamento.Pelas 10h00 desta segunda-feira as autoridades tinham já fiscalizado cerca de 550 condutores.Entra hoje em vigor o pagamento das contraordenações na hora. As multas passadas durante este período passam a ser pagas no momento pelos infratores. em caso de incumprimento, é ainda aplicada uma multa de 51 euros.