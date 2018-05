Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois detidos pela GNR por crime de lenocínio em Seia

Casal foi detido durante a realização de uma busca a um bar de diversão noturna.

13.05.18

Um homem de 45 anos e uma mulher de 42 foram este domingo detidos por suspeita do crime de lenocínio em Seia, no distrito da Guarda, anunciou o Comando Territorial da GNR da Guarda.



Fonte da GNR adiantou à agência Lusa que os suspeitos, de nacionalidade brasileira, foram detidos durante a realização de uma busca a um bar de diversão noturna do concelho de Seia, no âmbito de um inquérito de investigação.



A ação foi realizada por elementos do Núcleo de Investigação Criminal e do Destacamento Territorial da GNR de Gouveia.



Os detidos vão ser presentes na segunda-feira ao Tribunal de Seia para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação, segundo a fonte.