Dois detidos pela PJ de Setúbal por crime de branqueamento

Suspeitos já foram presentes às autoridades judiciárias competentes e ficaram sujeitos ao termo de identidade e residência.

13:49

A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal anunciou esta quinta-feira a detenção de dois homens, de 36 e 46 anos, sobre os quais recaem "fortes indícios da prática do crime de branqueamento" de capitais, através de 'phishing'.



Segundo um comunicado da PJ, as detenções foram efetuadas "na sequência do desmantelamento, em fevereiro, de uma célula de um grupo internacional organizado" suspeito de branqueamento de capitais provenientes de transferências bancárias ilícitas de vítimas, conhecido na gíria como 'phishing'.



Este grupo, "de forma continuada, desde julho de 2017", apoderou-se "de quantias monetárias de terceiros, com posterior branqueamento dos valores ilicitamente obtidos".



Dando cumprimento a mandados judiciais de detenção, estes dois suspeitos foram agora localizados, identificados e detidos pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, na continuação da operação designada como "Viking".



Os detidos já foram presentes às autoridades judiciárias competentes e ficaram sujeitos ao termo de identidade e residência.



A PJ de Setúbal anunciou, em 21 de fevereiro, a operação "Viking" e o desmantelamento de "uma célula de um grupo organizado internacional, instalada em território nacional desde julho" de 2017.



Na altura, a Polícia Judiciária referiu que o grupo atuava, "de forma continuada", recorrendo ao 'phishing', para apoderar-se de "quantias monetárias de terceiros, com posterior branqueamento dos valores ilicitamente obtidos".



Em fevereiro, nessa operação, foram detidas duas pessoas, um homem, de 37 anos, e uma mulher, de 27, por suspeitas de crimes de acesso ilegítimo, burla informática, branqueamento e tráfico de estupefacientes, tendo ainda sido constituídos cinco arguidos e congeladas contas bancárias de mais de 400 mil euros.



"Dois veículos, cocaína e haxixe, diversos documentos com interesse probatório, equipamentos informáticos e outros bens adquiridos pelos visados com proventos obtidos através do esquema fraudulento em investigação" foram também apreendidos, assinalou, na ocasião, a PJ.