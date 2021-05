Dois detidos pela PSP após confrontos entre adeptos ingleses em Albufeira

Pelo menos dois adeptos ingleses foram detidos na Rua da Oura, em Albufeira, na noite desta sexta-feira, após a PSP e a Polícia Municipal se virem obrigadas a travar confrontos entres três pessoas, que estarão em Portugal para assistir à final da Liga dos Campeões, que decorre este sábado, no Porto.Ao que o CM apurou, após o fecho dos bares e restaurantes, juntaram-se centenas de pessoas na Rua da Oura e o final da noite depressa descambou em confrontos, falta de distanciamento e ausência de máscaras.Dois adeptos envolveram-se em confrontos com um terceiro e a PSP interveio, realizando detenções.Após o episódio, as autoridades trataram de dispersar a multidão naquela que é a rua mais movimentada da cidade.