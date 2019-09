Dois detidos pela PSP de Lisboa por suspeita de clonagem de cartões multibanco

A PSP de Lisboa anunciou esta segunda-feira a detenção de dois homens por suspeita dos crimes de falsidade informática, burla informática e contrafação, relacionados com a clonagem de cartões multibanco em caixas de ATM."Os suspeitos vinham a dedicar-se a este tipo de ilícito com recurso a uma viatura de apoio já referenciada na PSP, a qual foi vista a circular em Lisboa, tendo de imediato os polícias envidado esforços no sentido de a localizar", refere a PSP em comunicado.Segundo o documento, os dois homens, de 25 e 32 anos, foram depois vistos a dirigirem-se junto a uma caixa ATM numa movimentada zona da capital"Posteriormente sentaram-se numa esplanada defronte da mesma e ali permaneceram a monitorizar os transeuntes e viaturas com único fito de localizar elementos policiais, e a vigiar, em paralelo, a referida caixa ATM", explica o comunicado.Um dos suspeitos acabou por se deslocar à caixa ATM para retirar um dispositivo artesanal de captação e armazenamento de vídeo, bem como um outro inserido na ranhura de entrada de cartões bancários utilizado para copiar os dados do referido cartão.O homem acabou por ser detido pela PSP, tal como o outro suspeito, que ainda se tentou esconder num estabelecimento comercial.A viatura utilizada por ambos foi apreendida e alvo de buscas, tendo a PSP encontrado dispositivos artesanais de captação de vídeo, três dispositivos artesanais de clonagem de banda magnética de cartão bancário, 20 cartões suspeitos de estarem clonados, dois telemóveis, 140 euros em dinheiro e um computador portátil, entre outros objetos, bem como vários documentos correlacionados com a atividade delituosa.Os detidos foram presentes no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa - Juízo de Instrução Lisboa, para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva."Ambos oriundos do leste da Europa, [os detidos] pertencem a uma rede organizada que através destes dispositivos copiam os dados constantes nas bandas de cartões bancários, gravando o código 'pin' dos mesmos para, seguidamente, com recurso a cartões contrafeitos, proceder a levantamentos bancários e transações comerciais com os mesmos como se de fidedignos se tratassem", acrescenta a PSP.