Dois agressores foram detidos, no espaço de três dias, pela 8ª Esquadra de Investigação Criminal da PSP, nas cidades de Vila do Conde e Póvoa de Varzim.Na sexta-feira, um pedreiro, de 48 anos, foi intercetado em Vila do Conde por sujeitar a mãe, de 80 anos, a maus-tratos físicos e psicológicos.Ficou proibido de se aproximar da idosa. Já esta segunda-feira, um cozinheiro, de 40 anos, foi detido na Póvoa de Varzim por perseguir e ameaçar a ex-mulher.