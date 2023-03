Dois detidos por ameaças agravadas a militares da GNR no Barreiro obrigados a apresentações quinzenais

Dois homens, detidos pela prática de crimes de desobediência, injúrias agravadas, ameaças agravadas e resistência e coação a militares da Guarda Nacional Republicana, no Barreiro, ficaram sujeitos a apresentações quinzenais às autoridades, revelou o Ministério Público.

Os dois homens tinham sido detidos no domingo em Santo António da Charneca, no concelho do Barreiro, distrito de Setúbal.

Segundo informação esta quarta-feira divulgada na página oficial na Internet da Procuradoria-Geral da República, os arguidos seguiam numa viatura que foi mandada parar pela GNR, tendo o condutor se recusado a apresentar documentos e a realizar o teste de alcoolemia.

De acordo com a nota, o condutor terá insultado e ameaçado uma das militares e desferido murros e pontapés nos três militares presentes, enquanto outro arguido empurrou os militares da GNR e agrediu a soco um deles.

O Ministério Público indica ainda que foi necessário pedir a intervenção de reforços, tendo os arguidos continuado a ameaçar os militares de morte.

Após primeiro interrogatório judicial, os arguidos ficaram sujeitos a termo de identidade e residência e a apresentações quinzenais na esquadra da PSP da Baixa da Banheira.

O inquérito corre termos no Ministério Público do Barreiro.