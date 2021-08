Dois detidos por burlas em hotéis de Albufeira

Um homem e uma mulher, de 40 e 35 anos, respetivamente, foram detidos na quinta-feira por burlas em unidades hoteleiras em Olhos de Água, concelho de Albufeira, informou hoje a Guarda Nacional Republicana (GNR).

As detenções ocorreram após uma denúncia de uma unidade hoteleira local, tendo os militares da GNR constatado que os dois suspeitos efetuavam reservas em unidades hoteleiras no Algarve, desde julho, sem pretenderem pagar as despesas, acrescenta um comunicado do comando territorial de Faro da GNR.

"Através de meios ardilosos e de comprovativos de pagamento falsos", os detidos "burlavam as unidades hoteleiras, ausentando-se em seguida daqueles locais sem efetuar o pagamento da despesa contraída", precisa a GNR, sublinhando que, até ao momento, três unidades hoteleiras foram burladas num montante de mais de 5.500 euros.

Os detidos foram constituídos arguidos, tendo os factos sido remetidos para o tribunal judicial de Albufeira.