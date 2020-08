Dois detidos por dezenas de furtos em Sintra

Terão ainda feito assaltos a casa e obras, conseguindo material de construção para as próprias habitações. Ficaram em preventiva.



Dois homens, de 20 e 36 anos, foram detidos pela PSP de Sintra por dezenas de furtos a carros e peças de automóveis, que colocavam em viaturas de “acidentes simulados” para enganar seguros.Terão ainda feito assaltos a casa e obras, conseguindo material de construção para as próprias habitações. Ficaram em preventiva.

“O grupo atuava em toda a Área Metropolitana de Lisboa”, destaca a PSP. Furtavam “maioritariamente jantes”, que colocavam nos carros dos acidentes simulados.



A Polícia fez sete buscas e recuperou vários bens que tenta agora devolver aos legítimos proprietários. Foram apreendidas sete viaturas, material de construção e ferramentas. “Através do material apreendido foi possível imputar um número considerável de furtos”, refere a PSP.



Desde o final de 2019 “tem sido constatado um aumento do número de furtos de peças e componentes de veículos”, afirma a Polícia.



A dupla seria o grupo com “maior atividade”.