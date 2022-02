Dois detidos por esfaquear homem até à morte no centro de Lisboa

A Polícia Judiciária deteve dois homens, de 60 e 21 anos, por suspeitas de homicídio qualificado e uso de arma proibida.Os dois detidos são acusados de terem esfaqueado até à morte um homem, de 52 anos, no dia 11 de setembro, junto à entrada de um pátio onde a vítima residia, em Lisboa.A motivação do crime estará relacionada com alegadas dívidas monetárias da vítima para com terceiros.

Os dois arguidos detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.