Dois detidos por queimada ilegal em Silves

Homens de 74 e 65 anos, foram detidos pela GNR pelo crime de incêndio florestal.

Por Rui Pando Gomes e José Carlos Eusébio | 08:33

Sem autorização dos bombeiros devido ao risco de incêndio, dois homens teimaram em fazer uma queima na zona da Franqueira, em Silves. O fogo descontrolou-se e os dois homens, de 74 e 65 anos, foram detidos pela GNR pelo crime de incêndio florestal.



A detenção aconteceu na sexta-feira à tarde, depois da mobilização de dois helicópteros e quase 50 operacionais dos bombeiros e GNR para combater o incêndio numa zona de mato. O alerta foi dado às 13h54 e o fogo foi extinto às 17h35.



Segundo a GNR, a patrulha que se deslocou ao local, no decorrer do incêndio, "seguiu no encalço dos suspeitos conseguindo identificar os mesmos", com base em testemunhos locais. Os dois homens foram detidos e presentes ao Tribunal de Turno, em Silves.