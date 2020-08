Dois detidos por roubo em casa dos baleados em rixa no bairro Padre Cruz

Dois homens, de 41 e 46 anos, foram esta sexta-feira detidos no bairro Padre Cruz, em Lisboa, quando tinham arrombado as casas e estavam a furtar televisões às quatro vítimas do tiroteio de quinta-feira, naquele bairro. O crime foi detetado após o reforço do policiamento.



Entretanto, três (27, 28 e 35 anos) dos quatro feridos a tiro, na rixa que terá envolvido cerca de 300 pessoas, já tiveram alta. Esta sexta-feira à tarde, apenas um ferido se mantinha internado. Paulo Vaz, 34 anos, foi operado para remoção de chumbos de caçadeira no tronco.



