Dois detidos quando iam roubar blindado em Cascais

Dois homens, de 33 e 28 anos, foram terça-feira à tarde detidos, em Carcavelos, Cascais, quando se preparavam para assaltar uma carrinha de transporte de valores que fazia a recolha, numa empresa, de dezenas de milhares de euros em notas e moedas provenientes de máquinas de tabaco.Segundo apurou o, terá sido um guarda prisional de folga a estranhar dois carros com matrículas falsas.A PSP conseguiu travar o carro (o outro fugiu) em que seguiam os detidos, com uma pistola 7,65 mm e gorros. No mesmo local, em agosto de 2019, o roubo a um blindado rendeu 250 mil euros.