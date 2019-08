Um morto e um ferido grave é o resultado do despiste de um camião, esta segunda-feira à tarde, no IC25, na freguesia da Ordem, em Lousada.





O alerta foi dado às 16h20. No local estão os Bombeiros de Lousada e o INEM. As vítimas estão encarceradas.As causas do despiste estão ainda por apurar.No local está também a GNR que está a investigar.