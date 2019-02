Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois estrangeiros detidos pela PSP com 32.600 cigarros na sua posse

Homens tentavam recolher cinco malas onde escondiam 1630 maços de tabaco contrabandeado.

Por M.C. | 06:00

Dois homens de 29 e 51 anos, ambos estrangeiros, foram apanhados e detidos pela PSP do aeroporto de Lisboa quando tentavam recolher cinco malas onde escondiam 1630 maços de tabaco contrabandeado.



As detenções ocorreram na quinta-feira e o tabaco apreendido, 32600 cigarros, está avaliado em 6520 euros.



O Comando da PSP de Lisboa esclarece que os dois detidos viajaram com o tabaco de avião, pretendendo introduzi-lo no País sem o declarar na alfândega. Presentes ao juiz, saíram em liberdade, ambos com TIR.



O juiz, no entanto, obrigou-os a pagar mil euros de caução.