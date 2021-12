Dois dos quatro doentes que sofreram ferimentos graves no incêndio que deflagrou, no domingo, no serviço de Pneumologia do Hospital de S. João, no Porto, permaneciam esta terça feira internados em estado grave, na Unidade de Queimados. Os outros dois, que estiveram na Unidade de Cuidados Intensivos, já estão estáveis e em enfermaria, confirmou o CM.