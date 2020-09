Dois homens ficaram feridos num acidente de trabalho, esta segunda-feira de manhã, na rua de Barreiros, em S. Cosme, Gondomar.



As vítimas caíram de um telhado de uma altura de cerca de 5 metros. Foram estabilizadas no local e transportadas ao hospital de Santo António, no Porto.

As vítimas sofreram ferimentos nos braços e nas pernas. No local estiveram os bombeiros de Gondomar, a PSP, a Proteção Civil e a Polícia Municipal.