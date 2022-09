Duas pessoas ficaram feridas, na noite deste sábado, na sequência de um acidente com um carro na Avenida D.Henrique, em frente à discoteca Lux, em Lisboa.As duas vítimas, com ferimentos considerados ligeiros, foram transportadas para o Hospital de São José.No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Lisboa com quatro viaturas e 15 elementos. A PSP tomou conta da ocorrência.