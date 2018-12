Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois feridos em acidente entre camiões no IC2 em Rio Maior

Acidente ocorreu pelas 8h20 e o trânsito está condicionado.

09:51

Duas pessoas ficaram feridas, esta segunda-feira de manhã, na sequência de uma colisão entre dois veículos pesados no IC2 em Rio Maior, Santarém.



Um dos feridos foi transportado para o Hospital Distrital de Santarém, o outro foi assistido no local.



O acidente ocorreu pelas 8h20 e o trânsito continua condicionado, confirmou ao CM fonte dos Bombeiros de Rio Maior.



As autoridades continuam no local devido ao condicionamento do trânsito.