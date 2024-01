Duas pessoas ficaram feridas numa colisão entre dois carros e um pesado de mercadorias, em Valadares, no fim da A44 e ao início da A29.



O alerta foi dado pelas 9h26. Uma das vítimas foi assistida no local e a outra transportada para o hospital.



No local esteve o Batalhão Sapadores Bombeiros, os Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Gaia e a GNR.