Duas pessoas ficaram feridas numa colisão, ao final desta tarde, na Estrada da Circunvalação, em Paranhos, Porto.

O alerta foi dado às 18h04 para um acidente naquela estrada, junto ao cruzamento com a rua de S. Tomé.





As vítimas foram socorridas pelo INEM e pelos Sapadores do Porto, sendo depois transportadas para o Hospital de S. João, no Porto.

PSP e GNR estiveram no local.