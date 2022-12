Um casal ficou ferido, esta noite de quinta-feira, num aparatoso despiste, na Avenida António Macedo, em Braga.



O alerta foi dado às 21h14. No socorro às vítimas estiveram os Sapadores de Braga, o INEM e a PSP.





Os dois feridos foram estabilizados e transportados para o Hospital de Braga, com ferimentos considerados leves.A PSP esteve no local e investiga agora as causas do despiste.