Dois homens ficaram feridos, um em estado grave, esta terça-feira à noite, na Avenida Oliveira Martins, em S. Cosme, Gondomar, ao serem atropelados por um carro.



O alerta foi dado às 20h40. No socorro às vítimas estiveram os Bombeiros de Gondomar e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação.





O ferido grave, de 67 anos, foi transportado para o Hospital de Santo António, no Porto. As causas do atropelamento não são conhecidas.