Dois feridos em atropelamento em Viana do Castelo

Acidente ocorreu cerca das 11h52.

13:54

Um homem ficou esta segunda-feira gravemente ferido e uma mulher sofreu ferimentos ligeiros na sequência de um atropelamento na freguesia de Meadela, em Viana do Castelo, disse hoje à Lusa fonte policial.



De acordo com o segundo comandante da PSP, Raul Curva, o atropelamento das duas pessoas ocorreu na rua de São Vicente, junto a uma grande superfície comercial situada naquela freguesia urbana.



O responsável disse desconhecer a existência de qualquer relação entre as duas vítimas, com idades entre os 60 e os 80 anos, que foram conduzidas ao hospital de Santa Luzia, na capital do Alto Minho.



Raul Curva adiantou que a condutora do veículo ligeiro envolvido no atropelamento, com 69 anos de idade, não sofreu ferimentos.



O atropelamento ocorreu cerca das 11h52.



Ao local compareceram os bombeiros municipais e voluntários de Viana do Castelo, com dois veículos e seis operacionais, e a PSP, com três viaturas.



Na mesma zona, pelas 09h52, um outro homem sofreu ferimentos ligeiros causados pela própria viatura que se esquecer de travar.



O homem foi também conduzido ao hospital de Santa Luzia.



Ao local compareceram três viaturas e seis operacionais dos bombeiros voluntários e da PSP.