Uma colisão entre um veículo recém-adquirido para o Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB) de Lisboa, e um autocarro da Carris, fez esta quinta-feira dois feridos.O acidente ocorreu às 11h08, na rua Jau. O veículo do RSB era conduzido por um bombeiro de 44 anos, que estava a adaptar-se à viatura.O mesmo veio a chocar com um autocarro da Carris. Além do bombeiro, também ficou ferida uma passageira do autocarro, de 50 anos. Ambos foram transportados ao Hospital de São Francisco Xavier.