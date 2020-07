Dois feridos em colisão de carro com mota da Polícia Municipal do Porto

Uma colisão entre uma viatura ligeira e uma mota da Polícia Municipal do Porto provocou dois feridos ligeiros esta quarta-feira de manhã.O sinistro aconteceu às 10h40, na Rua de Camões, no centro da cidade, quando o carro tentou fazer inversão de marcha numa zona de traço contínuo.As duas vítimas, com ferimentos ligeiros, foram transportados para o Hospital de São João, enquanto as autoridades procedem à limpeza da via.