Duas pessoas ficaram feridas, esta manhã de sexta-feira, num despiste do carro em que seguiam, seguido de capotamento, em Anadia.O alerta foi dado, cerca das 09h30, para os bombeiros de Oliveira do Bairro, para um acidente rodoviário, na A1, na zona de São Lourenço do Bairro.Foram mobilizadas duas ambulâncias e uma viatura de desencarceramento.A GNR está no local.