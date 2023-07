Dois feridos em colisão de um camião e um carro na Zona Industrial da Sertã

A colisão de um camião de mercadorias e um carro numa zona industrial na Sertã resultou em dois feridos.



Entre as vítimas está um homem de 51 anos, ocupante do automóvel, que sofreu ferimentos graves e foi conduzido ao Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, com apoio da viatura médica do INEM. O Outro ferido é também um homem, de 61 anos, seguia no pesado de mercadorias. Foi assistido no local e recusou ir ao hospital.

No local estiveram 13 operacionais, com cinco veículos, dos bombeiros da Sertã, do INEM e da GNR, que está a investigar a causa do acidente