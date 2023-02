Dois feridos é o resultado de uma aparatosa colisão, esta manhã de sexta-feira, na Ponte do Freixo, no sentido Vila Nova de Gaia/Porto, entre uma ambulância de transporte de doentes não urgentes e um carro.



O alerta foi dado às 12h56. No local estão os Bombeiros Sapadores de Gaia e os Bombeiros de Avintes, com 20 operacionais e sete viaturas.





Ao que oconseguiu apurar, os feridos foram assistidos no local e encaminhados para o Hospital com ferimentos considerados ligeiros.