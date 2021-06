Dois feridos em colisão entre camião e carrinha na EN1 em Gaia

Dois homens ficaram feridos numa colisão entre um camião e uma carrinha, ao início desta manhã de segunda-feira, na EN1, em Pedroso, Vila Nova de Gaia.

O alerta para o acidente, junto a um posto de abastecimento da Galp, foi dado às 06h45.





As vítimas foram socorridas pelos Sapadores de Gaia e pelos Bombeiros dos Carvalhos, além da equipa de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER). Depois de estabilizados, os dois homens foram transportados para o Hospital Santos Silva.

A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.