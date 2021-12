Um homem e uma mulher sofreram ferimentos ligeiros, ao início desta noite de quarta-feira, na sequência de uma colisão entre um carro e uma carrinha, em Gaia.O alerta foi dado, cerca das 19h30, para os bombeiros dos Carvalhos, para um acidente rodoviário, na Estrada Nacional 1, na Feiteira.As visitas for levadas, pelos bombeiros dos Carvalhos, para o hospital de Gaia.A GNR dos Carvalhos investiga as causas do acidente.