Uma colisão entre um carro e uma mota provocou dois feridos, esta manhã, em Leça do Balio, Matosinhos.

O alerta para o acidente, na rua D. Frei Esteves Vasques Pimentel, próximo dos acessos à Via Norte, foi dado às 07h17. As duas vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Leça do Balio e transportadas para o hospital com ferimentos considerados ligeiros.

As causas do acidente estão a ser investigadas.