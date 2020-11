Duas pessoas ficaram feridas, esta manhã, numa colisão que envolveu dois carros e um camião, no IC2, em S. João da Madeira.O alerta foi dado, às 11h05, para uma colisão rodoviária, para os bombeiros de S. João da Madeira.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros, para o Hospital de Santa Maria da Feira. A GNR está no local e investiga as causas do acidente.O trânsito esteve condicionado nos dois sentidos.