Duas pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, numa colisão entre dois carros, ao início deste sábado, na saída do IC2 para S. João da Madeira.

O alerta foi dado, cerca das 09h00, para os bombeiros de S. João da Madeira. As vítimas foram levadas para o hospital da Feira.



O IC2 ficou cortado ao trânsito, nos dois sentidos, cerca de uma hora. A GNR investiga as causas do acidente.

