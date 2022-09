Colisão entre duas carrinhas provocou, na manhã desta quinta-feira, ferimentos ligeiros a duas pessoas. Um dos veículos capotou.O acidente aconteceu na A33, no sentido Moita-Montijo. No local estão 12 operacionais apoiados por 5 viaturas incluindo a Brisa, a GNR e os Bombeiros Voluntários da Moita.O acidente não está a condicionar o trânsito uma vez que as viaturas estão fora da faixa de rodagem.O alerta para a colisão foi dado às 7h55.