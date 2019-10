A colisão de três viaturas, na EN10, junto a Paio Pires, Seixal, provocou ferimentos em duas pessoas.



O acidente teve lugar às 22h40 desta sexta-feira e obrigou ao corte daquela via. Devido à violência do embate, uma das viaturas acabou por capotar.





Os dois feridos foram socorridos no local pelos bombeiros do Seixal e da equipa médica da VMER do Barreiro, tendo depois sido transportados para unidade hospitalar.A GNR foi chamada ao local para investigar as causas do acidente.